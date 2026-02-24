L'ambassadeur US a appelé Barrot après avoir ignoré une convocation du Quai, selon une source

L'ambassadeur des Etats-Unis en ‌France Charles Kushner a appelé le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël ​Barrot après n'avoir pas répondu lundi à une convocation liée à des commentaires concernant la mort du militant identitaire Quentin Deranque, a-t-on appris mardi ​de l'entourage du ministre français.

Face à cette fin de non-recevoir, Jean-Noël Barrot avait demandé à ​ce que l'accès de Charles Kushner ⁠aux ministres soit suspendu.

"L'ambassadeur des États Unis en France a ‌appelé le ministre. Ce dernier a rappelé les raisons qui avaient conduit à une convocation: la France ne peut ​accepter quelque forme d'ingérence ‌ou d'instrumentalisation de son débat public national par les ⁠autorités d'un État tiers", indique-t-on dans l'entourage de Jean-Noël Barrot.

"L'ambassadeur a pris acte, exprimé sa volonté de ne pas interférer dans notre débat ⁠public et rappelé ‌l'amitié qui lie la France et les États-Unis", ajoute-t-on.

Une rencontre ⁠est prévue "dans les jours à venir" entre Jean-Noël Barrot et ‌Charles Kushner, père du gendre de Donald Trump, Jared Kushner.

Vendredi, ⁠l'ambassade des Etats-Unis en France écrivait sur X : "Les informations, ⁠corroborées par le ‌ministre français de l'Intérieur, selon lesquelles Quentin Deranque aurait été tué par ​des militants d'extrême gauche, devraient ‌tous nous préoccuper."

"L'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de ​Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique", ajoutait l'ambassade.

Sept personnes ont été mises en examen pour ⁠la mort de Quentin Deranque, décédé le 14 février deux jours après avoir été frappé à terre par des militants antifascistes présumés en marge d'une manifestation contre la venue à Sciences-Po Lyon de la députée de La France Insoumise (LFI) Rima Hassan.

