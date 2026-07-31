L'altinha, pour une partie de ballon en l'air

Isadora et Clarisse sont deux Franco-Brésiliennes qui partagent leur passion pour l’altinha, une discipline venue tout droit du Brésil. Samedi dernier à Paris, elles ont réuni plus d’une centaine de personnes au parc de la Villette, à Paris, pour partager leur passion dans le cadre d'une initiation gratuite. Reportage à la découverte de ce sport qui sent bon les vacances.

Le parc de la Villette offre ce dont Paris manque le plus : de l’espace. Ce n’est donc pas un hasard s’il est le lieu idoine pour déplier une serviette de bain pour y faire bronzette, distribuer des assiettes en carton pour se partager un gâteau, taper le carton entre amis ou se lancer dans un bon footing. Mais samedi dernier, en plus de tout ça, c’est un petit air d’Amérique latine qui flottait sur les bords du canal de l’Ourcq. Outre ce petit groupe de Mexicains qui tapait joyeusement sur une piñata pour souffler les quatorze bougies de l’un des leurs, la prairie du cercle sud était parée du jaune et vert caractéristiques du Brésil.

Vers 17h, des dizaines de rondes se forment un peu partout sur le gazon, les ballons s’envolent et plus d’une centaine de pieds nus s’activent avec l’objectif d’empêcher le cuir de toucher terre. Ajoutez à ça de la funk carioca crachée par les enceintes, quelques maillots auriverde floqués Neymar Jr. ou Ronaldinho, et une ambiance qui sent bon Copacabana à 9 200 bornes du sable brésilien : la partie d’altinha peut officiellement démarrer.…

Par Evan Margerin pour SOFOOT.com