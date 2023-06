L'Allemagne sera en récession en 2023, selon deux instituts

Si les instituts voient l'économie allemande flancher, le gouvernement, lui, s'attend à une croissance de 0,4% en 2023.

La première économie européenne va afficher une récession sur l'année 2023, lestée par l'inflation qui mine la consommation, selon les prévisions revues en baisse jeudi 15 juin par deux instituts de conjoncture allemands.

L'Institut berlinois DIW estime que l'activité en Allemagne se contractera légèrement cette année, de 0,2%, ce qui est principalement dû au ralentissement du premier trimestre. L'IfW de Kiel s'attend lui à une baisse du Produit intérieur brut (PIB) de 0,3% sur un an et a donc nettement révisé ses prévisions de printemps (+0,5%) à la baisse.

Le gouvernement allemand table encore sur une croissance de 0,4% en 2023, selon sa dernière prévision d'avril. L'OCDE a dit début juin voir une croissance nulle pour l'Allemagne. Le FMI prédit une récession avec un recul de 0,1% du PIB.

Inflation et taux

Pénalisée par l'inflation élevée et la remontée des taux d'intérêt, l'activité mesurée par le PIB a chuté de 0,3% entre janvier et mars, après un recul de 0,5% entre octobre et décembre. Il s'agit d'une récession au sens technique , c'est-à-dire deux trimestres de baisse à la suite, ce qui ne s'était pas vu depuis la pandémie de Covid-19 en 2020.

Les deux instituts estiment jeudi que la persistance d'une inflation élevée et la baisse du pouvoir d'achat des ménages qui en découle vont continuer à ralentir l'économie allemande. Pour l'ensemble de l'année, ils prévoient une hausse des prix à la consommation moyenne de 5,9% (DIW) et 5,8% (IfW).

Cependant, le point bas semble avoir été atteint cet hiver, car avec l'inflation attendue en recul dans les mois qui viennent, le reste de l'année devrait connaître "une expansion modérée", avant un net rebond l'an prochain, selon l'IfW.

Pour 2024, la croissance allemande est désormais attendue à 1,8% (IfW) et 1,5% (DIW), selon des prévisions revues en hausse.

"Des prix moins élevés, des revenus réels en hausse et des dépenses de consommation plus élevées seront probablement la clé de la reprise économique", déclare Timm Bönke, directeur au DIW, qui table sur un deuxième trimestre en légère reprise.

Carnets de commande bien remplis

L'industrie dispose en outre d'un potentiel de rattrapage post-Covid avec des carnets de commandes bien remplis.

Le risque d'inflation n'est cependant "pas complètement écarté" , et combiné à la hausse des taux d'intérêt, ces facteurs pourraient "étouffer la reprise de l'économie allemande", avertit Dany-Knedlik, experte au DIW.

La BCE devrait à nouveau relever ses taux directeurs jeudi et même signaler sa volonté de poursuivre le mouvement pour combattre l'inflation, même si la zone euro est entrée en récession.