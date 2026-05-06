L'Allemagne mène des perquisitions visant 36 membres présumés de groupuscules de jeunesse d'extrême droite

La justice allemande a procédé mercredi à des perquisitions dans une cinquantaine de lieux à travers le pays, visant 36 personnes soupçonnées d'appartenir à deux groupuscules d'extrême droite accusés de vouloir mettre en place des réseaux à l'échelle nationale.

Aucune arrestation n'a été effectuée au cours de cette opération qui a mobilisé plus de 600 policiers fédéraux et régionaux dans 12 Länder, ont indiqué les procureurs.

Ces groupes, baptisés "Jung & Stark" (Jeunes et forts) et "Deutsche Jugend Voran" (En avant, jeunesse allemande), qui opère également sous le pseudonyme "Neue Deutsche Welle" (Nouvelle vague allemande), sont soupçonnés d'organiser des actes de violence via les réseaux sociaux et des réunions régulières, ont déclaré les procureurs fédéraux dans un communiqué.

Ces groupes cibleraient des opposants politiques, ont-ils poursuivi, ajoutant que certains des individus impliqués sont soupçonnés d'avoir attaqué des militants de gauche ou des personnes qu'ils considèrent comme des pédophiles.

Ces perquisitions constituent la dernière tentative en date des autorités allemandes pour lutter contre l'activisme d'extrême droite, que les services de sécurité considèrent depuis longtemps comme une menace persistante.

"Les conclusions des services de renseignement intérieurs ne laissent aucun doute sur le fait que nous devons prendre très au sérieux la menace que représente l'extrémisme de droite", a déclaré la ministre de la Justice, Stefanie Hubig, dans un communiqué.

La découverte l'an dernier d'un complot présumé visant à renverser le gouvernement par la force en Allemagne, orchestré par le mouvement des Reichsbürger (Citoyens du Reich), dont les membres rejettent la légitimité de l'État allemand moderne, a ébranlé les institutions du pays.

(Rédigé par Kirsti Knolle et Madeline Chambers ; version française Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)