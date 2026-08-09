L'Allemagne évoque une "guerre hybride quotidienne" après une attaque de drone présumée

L'Allemagne est confrontée au quotidien à des attaques de "guerre hybride" menées depuis l'étranger, a déclaré dimanche le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, dans le sillage de la tentative d'attaque présumée impliquant un drone chargé d'explosifs à l'aéroport de Leipzig/Halle.

Dans un entretien au journal Bild am Sonntag, il affirme que des puissances étrangères cherchent à effrayer l'Allemagne politiquement et socialement. Selon Bild, le gouvernement prévoit de renforcer les capacités anti-drones de l'Allemagne pour faire face à cette menace.

« Nous ne sommes pas en guerre, mais nous sommes la cible quotidienne d'une guerre hybride », a déclaré Alexander Dobrindt. « L'espionnage, le sabotage, les cyberattaques ou les opérations secrètes menées par des puissances étrangères visant à déstabiliser l'Allemagne ou à lui infliger des dommages directs sont une réalité constante. »

Il n'a pas cité de pays en particulier.

Après la découverte, mardi, d'un drone chargé d'explosifs dans un aéroport de l'est de l'Allemagne, certains parlementaires allemands ont pointé du doigt la Russie, en guerre contre l'Ukraine depuis son invasion du pays en 2022.

L'ambassade de Russie à Berlin a qualifié vendredi l'événement de Leipzig de « provocation fabriquée de toutes pièces » et de nouvel exemple d'accusations non fondées contre la Russie.

Citant des sources gouvernementales, Bild indique que le ministère de l'Intérieur souhaite doubler l'effectif de l'équipe fédérale allemande d'experts anti-drones, le faisant passer de 150 à 300, et celui de son réseau de bases associées, de quatre à huit. Le ministère n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

Les forces armées allemandes ont annoncé samedi que deux drones avaient été repérés jeudi soir au-dessus d'une base militaire allemande à Mechernich, dans le Land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Par ailleurs, le président serbe Aleksandar Vučić a déclaré dans un podcast allemand que la « guerre hybride » menée par la Russie contre les pays européens est « essentiellement la même que celle que l'Europe a faite à la Russie », arguant que l'Europe avait armé l'Ukraine, imposé des sanctions à Moscou et apporté un soutien financier à Kyiv.

Il a toutefois déclaré au podcast MD MEETS, animé par Mathias Döpfner, directeur général d'Axel Springer, que l'Ukraine n'avait pas déclenché la guerre et qu'il ne fallait pas confondre victime et agresseur.

D'après le texte allemand de ses propos, le dirigeant serbe ne voit pas la guerre entre la Russie et l'Ukraine se terminer avant le printemps prochain en l'absence de compromis et ajoute : « Je crois que nous sommes au début d'une guerre majeure. »

Aleksandar Vučić a rencontré cette semaine le président ukrainien Volodimir Zelensky. Il s'est engagé à soutenir l'indépendance de l'Ukraine et à renforcer les relations économiques bilatérales avec Kyivde.

(Reportage de Joern Poltz ; Version française Elizabeth Pineau)