 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'Allemagne déclare que les discussions avec la France sur la dissuasion nucléaire n'en sont qu'à leurs débuts
information fournie par Reuters 16/02/2026 à 12:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les pourparlers entre le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron sur la création d'une dissuasion nucléaire européenne commune sont à un stade précoce et ne visent pas à diminuer le rôle des États-Unis, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement allemand.

"L'objectif des discussions est d'explorer comment une coopération plus étroite sur la dissuasion nucléaire peut être réalisée (...). Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts", a déclaré le porte-parole lors d'une conférence de presse régulière.

"Il ne s'agit pas de remplacer le bouclier de protection américain, mais plutôt de le compléter et de le renforcer ... . Les États-Unis jouent un rôle central dans la dissuasion nucléaire de l'Otan. C'est le cas aujourd'hui et nous voulons que cela le reste à l'avenir", a-t-il ajouté.

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank