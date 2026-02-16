L'Allemagne déclare que les discussions avec la France sur la dissuasion nucléaire n'en sont qu'à leurs débuts

Les pourparlers entre le chancelier allemand Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron sur la création d'une dissuasion nucléaire européenne commune sont à un stade précoce et ne visent pas à diminuer le rôle des États-Unis, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement allemand.

"L'objectif des discussions est d'explorer comment une coopération plus étroite sur la dissuasion nucléaire peut être réalisée (...). Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts", a déclaré le porte-parole lors d'une conférence de presse régulière.

"Il ne s'agit pas de remplacer le bouclier de protection américain, mais plutôt de le compléter et de le renforcer ... . Les États-Unis jouent un rôle central dans la dissuasion nucléaire de l'Otan. C'est le cas aujourd'hui et nous voulons que cela le reste à l'avenir", a-t-il ajouté.