L'Allemagne convoque une réunion entre dirigeants européens sur l'Ukraine
information fournie par Reuters 11/08/2025 à 16:10

L'Allemagne est en train de convoquer une réunion en visioconférence entre dirigeants européens mercredi afin de discuter des moyens de faire pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, en amont d'un appel européen avec le président américain Donald Trump, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement allemand.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky et des responsables de l'Union européenne et de l'Otan devraient participer à la réunion prévue mercredi à 14h00 (12 heures GMT) en présence des dirigeants de l'Allemagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Pologne, a déclaré le porte-parole.

La réunion en visioconférence précèdera la rencontre prévue entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, qui aura lieu vendredi en Alaska. Donald Trump a déclaré que les parties au conflit étaient proches d'un accord susceptible de mettre fin à la guerre.

(Rédigé par Sarah Marsh ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)

Guerre en Ukraine
Défense
