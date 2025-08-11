L'Allemagne convoque une réunion entre dirigeants européens sur l'Ukraine

L'Allemagne est en train de convoquer une réunion en visioconférence entre dirigeants européens mercredi afin de discuter des moyens de faire pression sur la Russie pour mettre fin à la guerre en Ukraine, en amont d'un appel européen avec le président américain Donald Trump, a déclaré lundi un porte-parole du gouvernement allemand.

Le président ukrainien Volodimir Zelensky et des responsables de l'Union européenne et de l'Otan devraient participer à la réunion prévue mercredi à 14h00 (12 heures GMT) en présence des dirigeants de l'Allemagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Pologne, a déclaré le porte-parole.

La réunion en visioconférence précèdera la rencontre prévue entre Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine, qui aura lieu vendredi en Alaska. Donald Trump a déclaré que les parties au conflit étaient proches d'un accord susceptible de mettre fin à la guerre.

(Rédigé par Sarah Marsh ; version française Etienne Breban ; édité par Blandine Hénault)