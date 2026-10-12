L'Allemagne confrontée à une "guerre de l'ombre" plus menaçante que la Guerre froide-ministre de l'Intérieur

Le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a estimé lundi que la "guerre de l'ombre" à laquelle l'Allemagne est confrontée était bien plus menaçante que la Guerre froide, affirmant que cette situation soulignait la nécessité de renforcer le BfV, l'agence de renseignement intérieur du pays.

"La guerre de l'ombre à laquelle nous assistons aujourd'hui a un objectif qui va bien au-delà de tout ce que nous avons connu pendant la Guerre froide", a déclaré Alexander Dobrindt lors d'une conférence de presse du BfV à Berlin.

"Son objectif clair est de nous déstabiliser - de nous déstabiliser en profondeur", a-t-il ajouté, sans citer directement la Russie.

Ses propos aux propos tenus il y a une semaine par le chef des services de renseignement extérieurs allemands (BND) Martin Jäger, disant que Allemagne pourrait être entraînée dans un conflit violent avec la Russie compte tenu de la "guerre de l'ombre" à laquelle se livre désormais Moscou contre les démocraties européennes.

Les appels en faveur d'un renforcement des pouvoirs des services de renseignement allemands ont pris un caractère urgence depuis une tentative d'attentat manquée, imputée à la Russie et impliquant un drone chargé d’explosifs, sur l'aéroport de Leipzig en août.

Un projet de loi du gouvernement à ce sujet, qui prévoit des pouvoirs plus étendus pour les services de renseignement - notamment la capacité de prendre des mesures défensives actives - est actuellement examiné par les commissions parlementaires après une première lecture en septembre.

"L'Allemagne ne peut pas se contenter d'un rôle de second ou de troisième plan en matière de développement des services et des capacités ; nous devons rester à l'avant-garde, compte tenu des défis auxquels nous sommes confrontés", a déclaré le ministre de l'Intérieur.

(Reportage de Miranda Murray Version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)