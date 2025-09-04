L’Algérie, vert l’infini et au-delà

Absente de la Coupe du monde 2022, éliminée au premier tour des deux dernières CAN et en crise à chaque défaite depuis six ans, l’Algérie avait besoin de réoxygénation. Vladimir Petković et sa horde de jeunes ont réussi cette transition. Se qualifier pour le Mondial 2026 et aborder la CAN 2025 avec ambitions sont les prochains objectifs d’un groupe qui ne veut plus se fixer de limites.

« On est l’Algérie, une grande nation du football africain » , clame haut et fort Farès Chaïbi. Du haut de sa dizaine de sélections, l’ancien Toulousain n’a pas peur d’afficher les ambitions de son pays, histoire de replacer les Fennecs à leur juste place et de chasser les démons du passé. Favoris de leur groupe de qualifications en vue de la Coupe du monde 2026, ils font honneur à leur statut en trustant la tête avec trois points d’avance sur le Mozambique et six sur le Botswana, leur adversaire du soir. « Ce sera très important, mais pas décisif » , estime Vladimir Petković, à quatre journées de la fin.

Victoires et buts en pagaille

L’ancien sélectionneur de la Suisse, arrivé sur le banc algérien en février 2024, est loin d’être étranger au renouveau de cette équipe. Propulsé à ce poste en pleine tempête, quelques jours après le fiasco de la CAN 2024, conclue dès le premier tour et scellant la fin de parcours de Djamel Belmadi, le natif de Sarajevo avait justement la lourde tâche de faire oublier le vainqueur de l’édition 2019. Dire qu’il a déjà réussi sa mission serait hâtif, mais force est de constater qu’il a au moins le mérite de remettre la sélection sur les bons rails. Éliminée au premier tour des deux dernières éditions de la CAN et carrément absente du Mondial 2022, l’Algérie avance désormais avec davantage de certitudes et d’ambitions, tout en laissant de côté la passion à outrance de Belmadi, véritable frein durant sa deuxième partie de mandat.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com