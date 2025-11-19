L'Algérie sérieuse avant d'attaquer la CAN
Jamais deux sans treize.
Au stade Prince-Abdullah-al‑Faisal à Jeddah, l’Algérie a planté un 2-0 sec face à l’Arabie saoudite de Hervé Renard , ce mardi soir. D’entrée, les Saoudiens ont joué leur jeu, mais l’Algérie a vite verrouillé le tout, bloc compact, transitions rapides et la différence faite aux bons moments : un penalty transformé par Riyad Mahrez à la 75 e minute, puis un joli but de Rafik Belghali (85 e ) pour sceller le deal. …
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
