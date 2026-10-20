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L'Alberta vote pour rester au sein du Canada
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 09:24

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Les habitants de la province canadienne de l'Alberta, riche en pétrole, ont, sans surprise, voté en faveur du maintien au sein du Canada lors du tout premier référendum, qui était consultatif, sur une éventuelle indépendance.

Selon la chaîne publique nationale CBC News, se basant sur le dépouillement d'un tiers des bulletins de voix, 76% des votants se sont prononcés en faveur de maintien tandis que 23% se sont exprimés en faveur d'un deuxième référendum, contraignant cette fois, sur l'indépendance.

"Les Albertains ont fait un choix clair. Ils ont choisi l'unité, de construire ensemble et de veiller les uns sur les autres", a déclaré dans un communiqué Mark Carney, le Premier ministre canadien.

"Le Canada est plus grand que la somme de ses parties", a-t-il ajouté.

Ce résultat intervient deux semaines après la victoire du Parti québécois (PQ), favorable à l'indépendance du Québec, lors d'élections régionales dans cette partie francophone du Canada.

Le chef de file du PQ, Paul St-Pierre Plamondon, devenu le nouveau Premier ministre du Québec, a promis d'organiser un référendum sur l'avenir de la province au sein du Canada une fois que Donald Trump aura quitté le pouvoir à la Maison blanche à l'issue de son second mandat.

La Première ministre de l'Alberta, Danielle Smith, avait annoncé en mai l'organisation du référendum, affirmant alors qu'il était "temps de se prononcer, de comprendre la volonté des Albertains sur ce sujet et de passer à autre chose".

Les sondages d'opinion n'ont jamais donné la moindre chance de victoire pour les tenants de l'indépendance de la région, située dans le centre-ouest du Canada.

Sur les réseaux sociaux, Danielle Smith a publié un communiqué dans lequel elle se dit "très satisfaite" de voir les premiers résultats montrer un large soutien en faveur du maintien au sein du Canada.

(Amanda Stephenson à Calgary et Maria Cheng à Ottawa, Version française Benoit Van Overstraeten, édité par Augustin Turpin)

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1 commentaire

  • 10:18

    et pan dans les dents de l'orang-outan orange, qui a fait de l'ingérence en alberta

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