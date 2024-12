L’Ajax et Côme vont collaborer pendant 3 ans

La patte Raphaël Varane ?

L’union fait la force : l’Ajax Amsterdam et Côme ont officialisé ce vendredi la signature d’un partenariat. À compter de janvier et pour une durée de mandat dix fois supérieure à celle de Michel Barnier, soit trois ans, les deux clubs vont étendre leur « réseau mondial ». Parole à Mirwan Suwarso, le président du club des bords du lac : « Chez Como 1907, nous pensons que la collaboration est le moteur de l’innovation et de la croissance. Un partenariat avec un club du calibre de l’Ajax nous permet d’unir nos forces pour qu’ensemble nous puissions placer la barre encore plus haut dans le paysage du football. » …

UL pour SOFOOT.com