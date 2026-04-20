L'agence d'évaluation du fret Baltic Exchange propose des modifications à la méthodologie des indices de référence du Moyen-Orient

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La Bourse balte, qui suit et évalue les taux de fret, a proposé lundi de modifier sa méthodologie pour tous les points de référence du Moyen-Orient, citant l'escalade des perturbations géopolitiques dans le détroit d'Ormuz et la région élargie du Moyen-Orient, selon un document vu par Reuters et distribué au marché.

La bourse cherche à obtenir des réactions immédiates sur une proposition visant à assouplir la méthodologie et à inclure un port ou une zone de chargement en dehors de la région du Golfe du Moyen-Orient. L'option de chargement dans le port initialement défini à l'intérieur de la région serait maintenue.

Les indices et les évaluations de la Baltic Exchange sont utilisés comme outil de règlement pour les transactions de produits dérivés sur le fret, pour l'étalonnage des contrats physiques et comme indicateur général de la performance des marchés du fret.

Bien que la consultation n'élimine pas le risque d'une suspension de l'indice de référence, elle vise à atténuer ce risque, a déclaré la Bourse de la Baltique.

En mars, la Bourse de la Baltique avait organisé des réunions et fourni des conseils aux courtiers maritimes sur la manière dont ils peuvent évaluer les indices en l'absence d'affrètements directs ou physiques. La Bourse avait alors indiqué que les courtiers maritimes pouvaient prendre en compte, pour leurs évaluations, les négociations en cours ou les affrètements sur des routes plus liquides, étroitement liées ou économiquement comparables, ou encore les revenus équivalents à ceux de l'affrètement à temps.

S&P Global Platts, l'un des plus grands fournisseurs d'informations sur les prix et les transactions sur les marchés du pétrole et des carburants pour l'industrie, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'impact qu'aurait sur ses évaluations tout changement de la méthodologie de la Baltic Exchange.