BREF-L'AFT adjugera €12,5 mlds-14,0 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
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Deux tiers de la France restent vendredi écrasés par une canicule d'ampleur exceptionnelle à l'échelle européenne, mais quelques départements sortent du niveau d'alerte maximale et une baisse progressive des températures pointe à l'horizon. Malgré tout vendredi, ... Lire la suite
A la Une du 26 juin, le jour d'après le double séisme qui a frappé le Venezuela, la France et la canicule qui n'en finit plus et le dernier match de poules des Bleus à la Coupe du monde de football.
Voici les derniers développements concernant la vague de chaleur qui touche l'Europe : France: 55 personnes noyées depuis le début de la canicule Le nombre de décès par noyade en France depuis le début de l'épisode de canicule s'élève à 55 et le gouvernement craint ... Lire la suite
La Bourse de Paris évolue en léger recul vendredi, sur un marché prudent au lendemain de la chute d'Apple à Wall Street en raison d'une hausse des prix d'une partie de ses produits, qui a relancé la défiance sur la tech. Vers 9H50 (heure de Paris), le CAC 40 cédait ... Lire la suite
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