BREF-L'AFT adjugera €10,0 mlds-11,5 mlds d'OAT LT la semaine prochaine
Pour plus de détails : ADJUOATLT
(AOF) - Eutelsat (+7,01%, à 3,28 euros) L'action de l'opérateur satellitaire est entourée après les propos de son directeur général. Lors d'un entretien avec l'Agefi, Jean-François Fallacher a indiqué qu'Eutelsat souhaitait attirer d'autres États européens à son ... Lire la suite
L'assureur français Groupama a publié vendredi un bénéfice net en hausse de 13% pour le 1er semestre, à 450 millions d'euros, malgré un cyclone à La Réunion et des intempéries en France métropolitaine. En dépit d'importants événements climatiques au premier semestre, ... Lire la suite
La pollution de l'air en Ile-de-France coûte 28 milliards d'euros par an, en raison notamment des impacts sur la santé, selon une étude publiée vendredi par Airparif, qui souligne également que les actions d'amélioration de la qualité de l'air permettent de réduire ... Lire la suite
Avec 570 cas, le chikungunya a fait des ravages cet été en France. Partie de La Réunion, la maladie s'est étendue à la métropole et notamment à la Côte d'Azur. Antibes est ainsi actuellement le plus gros foyer métropolitain de la maladie.
