L'aéroport de Châteauroux fait revivre l'Airbus A380

En Indre, faute d'évêché, il n'y avait pas de cathédrale. À l'aéroport de Châteauroux, faute de hangar suffisamment grand, il n'y avait pas d'Airbus A380. Mais un tel monument vient d'être érigé sur le tarmac berrichon, 8 520 mètres carrés et 36 mètres de haut, tout de verre et d'acier, capable d'accueillir les plus gros avions du monde et, en particulier le super jumbo d'Airbus, construit à plus de 250 exemplaires. C'est un équipement rare (il en existe deux en France, à Roissy-CDG et à Toulouse, pour une vingtaine dans le monde) indispensable dès qu'il faut assurer les révisions régulières ou moderniser les cabines. C'est désormais un porte-drapeau emblématique pour cet aéroport atypique de la région Centre-Val de Loire. Les 250 millions d'euros consacrés par la région à cette « cathédrale » doivent générer un retour sur investissement raisonnable avec un loyer annuel approchant le million d'euros, sans compter les centaines d'emplois à créer. Avec une poignée de vols charters par été, Châteauroux ne fait pas la course au trafic des passagers comme ses voisins Limoges ou Tours, mais s'est résolument tourné vers l'industrie.

Cette orientation est inscrite dans l'ADN de la plateforme. Sur le champ d'aviation de 1936 a été construite par Marcel Bloch – Marcel Dassault à partir de 1945 – une usine d'assemblage des Bloch 131, 151, 152. D'où le nom de l'aéroport donné en 1994 de Châteauroux-Marcel

... Source LePoint.fr