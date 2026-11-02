L'ADNOC d'Abou Dhabi et G42 signent un accord avec OpenAI alors que Sam Altman se rend aux Émirats arabes unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'ADNOC d'Abou Dhabi et la société d'intelligence artificielle G42 ont signé lundi un accord avec OpenAI, en vertu duquel l'entreprise énergétique publique intégrera des capacités avancées d'IA dans l'ensemble de ses activités, a indiqué le Bureau de presse d'Abou Dhabi.

Cet accord a été signé alors que le directeur général de l'éditeur de ChatGPT, Sam Altman, rencontrait le prince héritier d'Abou Dhabi, le cheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à Abou Dhabi, et assistait au plus grand salon pétrolier des Émirats arabes unis, l'ADIPEC.

Les compagnies pétrolières américaines ExxonMobil XOM.N et Chevron CVX.N ont annulé la semaine dernière les projets de voyage de leurs dirigeants dans ce pays du Golfe pour participer à l'événement, invoquant des raisons de sécurité .

Les craintes de nouvelles attaques américaines contre l’Iran et de ripostes de Téhéran ont secoué les marchés pétroliers ces derniers jours.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il ne lancerait pas d’attaque contre l’Iran avant les élections de mi-mandat américaines du 3 novembre, mais vendredi, il a indiqué que Washington pourrait mener une nouvelle opération militaire contre l’Iran.