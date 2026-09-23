L'administration US va accueillir en priorité des Afrikaners en tant que réfugiés

L'administration Trump prévoit de prendre en charge un maximum de 17.500 réfugiés, "principalement" des membres de la communauté des Afrikaners d'Afrique du Sud, au cours des douze prochains mois, selon un document transmis mardi au Congrès américain.

Le président Donald Trump a affirmé que les membres de la communauté Afrikaners faisaient l'objet de persécutions, des accusations rejetées par Pretoria.

Donald Trump a suspendu toutes les demandes d'asile à son arrivée à la Maison blanche en janvier 2025 avant de lancer une procédure pour accueillir des membres de la communauté des Afrikaners.

Le document transmis mardi par le département d'Etat à des membres du Congrès indique qu'il "anticipe que les Afrikaners d'Afrique du Sud s'intégreront pleinement aux Etats-Unis de manière à préserver les ressources des contribuables au profit des citoyens américains".

Des quelque 3.000 réfugiés admis aux Etats-Unis durant l'année fiscale qui se termine le 30 septembre 2026, seuls trois n'étaient pas originaires d'Afrique du Sud, selon des données du département d'Etat.

Plus de 100.000 réfugiés originaires de dizaines de pays avaient été accueilli aux Etats-Unis en 2024, sous l'administration Biden.

(Kristina Cooke à San Francisco; version française Camille Raynaud)