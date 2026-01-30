L'administration Trump préparerait la nomination de Kevin Warsh à la Fed, selon Bloomberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
L'administration Trump prépare la nomination de Kevin Warsh au poste de président de la Réserve fédérale, a rapporté Bloomberg News jeudi, citant des personnes familières avec le dossier.
