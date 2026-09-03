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L'administration Trump menace à nouveau de réduire le soutien au Smithsonian Institution
information fournie par Reuters 03/09/2026 à 10:31
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L'administration Trump a renouvelé sa menace de réduire le soutien accordé par les agences fédérales au Smithsonian Institution, s'en prenant un nouvelle fois à cette institution de recherche scientifique, à laquelle la Maison Blanche reproche notamment de trop évoquer le passé esclavagiste des Etats-Unis.

Dans une lettre adressée au conseil d'administration du Smithsonian, le secrétaire américain à l'Intérieur, Doug Burgum, et le directeur du Conseil de la politique intérieure de la Maison Blanche, Vince Haley, ont déclaré que les agences fédérales « ne peuvent en toute bonne conscience continuer à soutenir le Smithsonian sous sa direction actuelle, par exemple en prêtant des objets pour des expositions, en facilitant les procédures d'approvisionnement et en accordant des subventions discrétionnaires".

Le Smithsonian, basé à Washington D.C., est un vaste complexe muséal et de recherche, ainsi qu'un espace d'exposition de premier plan consacré à l'histoire et à la culture américaines, comprenant 21 musées et galeries ainsi que le zoo national. Il n'a fait aucun commentaire immédiat concernant cette lettre.

Des historiens et des défenseurs des droits civiques ont dénoncé les attaques de président américain Donald Trump contre l'institution, affirmant que de telles mesures risquaient de faire reculer les progrès sociaux et de remettre en cause la reconnaissance de phases cruciales de l'histoire des États-Unis.

(Kanishka Singh à Washington, version française Benoit Van Overstraeten)

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