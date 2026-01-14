L'activité économique américaine a majoritairement augmenté au cours des dernières semaines, selon une enquête de la Fed

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'activité économique a augmenté dans la plupart des régions des Etats-Unis et l'emploi est resté globalement inchangé au cours des dernières semaines, a déclaré la Réserve fédérale mercredi dans un rapport qui pourrait ne pas influencer les opinions des décideurs politiques sur les taux d'intérêt avant la réunion de la banque centrale qui aura lieu dans deux semaines.

" Les perspectives d'activité future étaient légèrement optimistes, la plupart des banques s'attendant à une croissance légère ou modeste dans les mois à venir", a déclaré la Fed dans son dernier rapport "Beige Book", un recueil de résultats d'enquêtes, d'entretiens et d'autres données qualitatives provenant de ses 12 banques régionales, destiné à aider les banquiers centraux à évaluer la santé de l'économie avant chacune des huit réunions annuelles de fixation des taux d'intérêt.

Huit des douze banques régionales de la Fed ont fait état d'une augmentation de l'activité économique, tandis que huit autres ont indiqué que les embauches étaient restées pratiquement inchangées. Les prix ont augmenté à un "rythme modéré" dans tous les districts, à l'exception de deux d'entre eux, qui n'ont signalé qu'une "légère" croissance des prix.

Dans l'ensemble, le rapport semble constituer une amélioration modeste par rapport au précédent.

Les responsables politiques de la Fed ont réduit les taux de trois quarts de point de pourcentage l'année dernière afin d'empêcher le marché du travail de se détériorer davantage, mais en décembre, ils ont indiqué qu'ils étaient enclins à laisser le taux directeur dans sa fourchette actuelle de 3,50 %-3,75 % pendant un certain temps, en attendant une amélioration de l'inflation.

Les marchés financiers s'attendent à ce que la banque centrale laisse les taux inchangés lors de sa réunion des 27 et 28 janvier. Depuis la baisse des taux d'intérêt le mois dernier, le taux de chômage aux États-Unis a diminué, pour atteindre 4,4 % selon les derniers chiffres, tandis qu'un rapport gouvernemental publié en début de semaine a montré que les prix à la consommation ont augmenté de 2,7 % en décembre par rapport à la même période de l'année précédente.

La Fed vise une inflation de 2 %. Les marchés à terme des taux d'intérêt reflètent les attentes des décideurs politiques qui attendront jusqu'en juin - après la fin du mandat du président de la Fed, Jerome Powell, à la tête de la banque centrale - pour réduire les taux . Le président Donald Trump a promis d'installer un chef de la Fed qui s'aligne sur son propre point de vue selon lequel les coûts d'emprunt à court terme devraient être fortement réduits.

Les décideurs politiques de la Fed sont eux-mêmes très divisés. En décembre, ils ont décidé de réduire les taux par 9 voix contre 3, la majorité d'entre eux estimant que l'affaiblissement du marché de l'emploi nécessitait une baisse des taux.

Plusieurs des sept présidents de banques fédérales sans droit de vote ont depuis lors indiqué qu'ils se rangeaient du côté des partisans du "non", considérant l'inflation comme le risque le plus important, et qu'ils étaient favorables au maintien du taux directeur.