L'activité économique a légèrement progressé et les prix ont augmenté modérément ces dernières semaines, selon une enquête de la Fed

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* Un rapport de la Fed fait état d'une progression légère à modérée de l'emploi dans sept districts, et d'une stagnation dans cinq

* La banque centrale a maintenu ses taux d’intérêt inchangés lors de sa réunion de juillet

* Les responsables de la politique monétaire se réuniront à nouveau les 15 et 16 septembre

L'activité économique américaine a connu une hausse modeste, l'emploi a légèrement progressé et les prix ont augmenté modérément ces dernières semaines, selon un rapport publié mercredi par la Réserve fédérale, des informations que les responsables de la banque centrale prendront en compte, parallèlement aux données économiques "concrètes", pour évaluer s'il convient de relever les taux d'intérêt lors de leur réunion des 15 et 16 septembre.

"Les perspectives générales pour les mois à venir étaient positives, mais les sentiments étaient mitigés selon les secteurs, les interlocuteurs faisant état d’une incertitude accrue concernant les effets de la hausse des prix de l’énergie, de la politique et des conflits internationaux", a déclaré la Fed dans son dernier rapport "Beige Book", qui rassemble des données économiques qualitatives provenant de l’ensemble de ses 12 banques régionales afin de fournir aux décideurs une lecture en temps réel de la situation actuelle. Le rythme de la hausse des prix a ralenti dans trois des douze districts de la Fed, s’est accéléré dans un seul et est resté inchangé dans huit autres, selon le rapport. "Dans quelques districts, les interlocuteurs en contact direct avec les consommateurs ont noté que la sensibilité accrue des clients aux prix limitait leur capacité à répercuter les hausses des coûts de production."

Lors de sa réunion de fin juillet, la Fed a maintenu son taux d’intérêt de référence au jour le jour dans la fourchette de 3,50% à 3,75%, où il se situe depuis décembre. Cinq des 19 responsables de la banque centrale ont déclaré qu’ils estimaient qu’une hausse des taux aurait dû avoir lieu depuis longtemps, et plusieurs autres ont indiqué qu’ils auraient besoin de constater une nouvelle amélioration de l’inflation pour continuer à soutenir le maintien des taux inchangés.

Les anticipations d’une hausse des taux ce mois-ci sont vives depuis que le président de la Fed, Kevin Warsh , a déclaré la semaine dernière que son "attention principale" se portait sur l’inflation et s’est montré ouvert à une hausse des taux si les données ne lui donnaient pas l’assurance que l’inflation sous-jacente se dirigeait vers l’objectif de 2% de la banque centrale "clairement et à un rythme suffisant".

L’inflation, mesurée selon l’indicateur de référence de la Fed, à savoir la variation sur 12 mois de l’indice des prix des dépenses de consommation personnelles, se maintient au-dessus de l’objectif depuis environ cinq ans et demi. M. Warsh a déclaré que les deux derniers chiffres mensuels, meilleurs que prévu, ne laissaient pas présager d’une amélioration significative de la tendance. Dans le même temps, il n’a donné aucune indication laissant penser que sa patience s’amenuisait nécessairement, ce qui incite les investisseurs à prêter une attention particulière à toute allusion des autres décideurs politiques concernant leur point de vue.

"Je pense que nous devons simplement continuer à surveiller" les données, a déclaré mercredi le président de la Fed de New York, John Williams, à CNBC.

Les marchés financiers évaluent à environ 65% la probabilité d’une hausse des taux ce mois-ci et à 35% celle d’un maintien inchangé, ce qui reflète une incertitude inhabituellement élevée à l’approche d’une réunion.

Il n’est pas certain que le dernier rapport du "Beige Book" fasse pencher la balance, notamment compte tenu de la situation instable au Moyen-Orient, où les nouvelles hostilités entre les États-Unis et l’Iran ont fait grimper le prix du pétrole, menaçant d’annuler tout récent allègement des pressions sur les prix lié à la hausse des prix de l’essence.

"Les pressions sur les prix des intrants ont été particulièrement élevées dans les secteurs de l’industrie manufacturière et de la construction dans plusieurs districts, avec des signalements généralisés de hausses de prix dans les domaines de l’énergie, des transports et des matières premières, notamment les métaux et les produits pétrochimiques", indique le rapport de la Fed. Plusieurs districts ont continué à faire état d’impacts liés aux droits de douane, ajoute le rapport, et les entreprises ont signalé des pressions "significatives" sur les coûts des soins de santé et des assurances.

Les données figurant dans le rapport ont été recueillies au plus tard le 24 août.