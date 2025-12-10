 Aller au contenu principal
L'activité de Partouche portée par les rénovations et la restauration en 2025
information fournie par Boursorama avec AFP 10/12/2025 à 08:27

( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Les rénovations de casinos ont soutenu le chiffre d'affaires annuel du groupe Partouche, qui a progressé de 6% à 460,2 millions d'euros au cours de son exercice décalé clos fin octobre, selon un communiqué mardi.

Le groupe a également bénéficié de la restauration et notamment du groupe de restauration festive Must group, créé en 2024 et dont il détient 40%.

"L'année se termine globalement bien malgré un contexte général plutôt morose, c'est une tendance satisfaisante avec tous les segments de jeux en progression", salue auprès de l'AFP Fabrice Paire, président du directoire.

L'un des axes de développement du groupe en 2026 sera notamment Must group avec deux nouvelles adresses à Paris qui s'ajouteront à la Plage Copal Beach à Cannes et au club parisien Medellín.

Sont prévus début 2026 l'ouverture de Doobie's, restaurant dans le 8e arrondissement "inspiré des grandes maisons de couture et des clubs privés new-yorkais", puis au deuxième trimestre, celle d'un café-restaurant conçu avec le designer Ora Ito dans le 1er arrondissement.

Autre marqueur de 2026: le groupe inaugurera au printemps son nouveau siège et club de jeu parisien, conçu notamment pour développer le poker, avec des tournois locaux organisés toute l'année en plus des tournois internationaux, détaille le dirigeant.

De novembre 2024 à octobre 2025, le produit brut des jeux (PBJ, différence entre les mises des joueurs et leurs gains) s'établit à 748,3 millions d'euros, en hausse de 5,1%, grâce à une hausse de fréquentation en France.

"La rénovation de trois des plus importants casinos à Annemasse, Divonne et La Tour-de-Salvagny en 2024 a porté ses fruits puisque leur PBJ a enregistré une progression soutenue", note Partouche.

Le groupe a également bénéficié de l'acquisition d'un casino à Cannes sur la Croisette en février et de l'ouverture d'un casino à Cotonou au Bénin en janvier. Sans ces deux nouveaux casinos, le PBJ croit de 3% à 734,1 millions.

En France, le PBJ de toutes les formes de jeux s'améliore, +3,7% pour les machines à sous à 522,6 millions d'euros, +10,6% pour les jeux de table électroniques à 86,9 millions et +12% pour les jeux de table non électroniques à 59,9 millions.

Le chiffre d'affaires hors-jeux (restauration...) progresse de 12,4% à 110,7 millions. Il inclut également le chiffre d'affaires des jeux online de la filiale belge Casino de Middelkerke (2,8 millions, en hausse de +88%).

Le groupe publiera ses résultats annuels le 27 janvier après Bourse.

