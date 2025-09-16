L'acteur américain Robert Redford est mort à l'âge de 89 ans

L'acteur américain Robert Redford, légende du cinéma, est mort mardi à l'âge de 89 ans, a annoncé son attachée de presse.

Robert Redford est décédé à son domicile de Sundance, dans l'Utah, entouré de ses proches, a déclaré Cindi Berger, dirigeante de l'agence de publicité Rogers & Cowan dans un courriel adressé à Reuters.

Elle n'a pas indiqué les causes du décès.

Robert Redford a connu une carrière prolifique, en tant qu'acteur puis réalisateur.

Il reste avant tout connu pour "Butch Cassidy et le Kid" (1969) et "L'Arnaque" (1973), tous deux tournés avec Paul Newman et devenus des classiques du cinéma.

Il a aussi joué dans "Out of Africa" où il partage l'affiche avec Meryl Streep, ainsi que dans des films plus politiques avec "Les Hommes du président". Cherchant à s'éloignant de son image de "golden boy" californien, il incarne dans "Le Cavalier électrique" un ex-champion de rodéo alcoolique.

La star hollywoodienne a utilisé sa fortune pour lancer l'Institut et le Festival de Sundance dans les années 1970, promouvant ainsi le cinéma indépendant avant l'heure.

S'il n'a jamais remporté l'Oscar du meilleur acteur, Robert Redford obtient les Oscars du meilleur film et du meilleur réalisateur pour son premier film en tant que réalisateur sorti en 1980, "Des Gens comme les autres".

