L'acteur américain Robert Duvall est mort à 95 ans

Robert Duvall, acteur américain polyvalent et oscarisé qui a marqué les esprits dans divers rôles, comme celui du colonel amateur de napalm dans "Apocalypse Now" ou du fantomatique Boo Radley dans "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur", est décédé à l'âge de 95 ans, a annoncé son épouse dans un message publié lundi sur Facebook.

"Dans chacun de ses nombreux rôles, Bob s'est donné corps et âme à ses personnages et à la vérité de l'esprit humain qu'ils représentaient", a déclaré Luciana Duvall dans son message.

Robert Duvall a incarné des meneurs charismatiques tels que le lieutenant-colonel Bull Meechum dans "Le grand Santini" et le personnage principal dans "Staline", ainsi que des personnages brisés et déchus dans "Tendre bonheur" et "Le Prédicateur".

Fils d'un amiral et d'une actrice amateur, Robert Duvall a grandi à Annapolis, dans le Maryland. Après avoir obtenu son diplôme du Principia College dans l'Illinois et servi dans l'armée américaine, il s'est installé à New York, où il a partagé un appartement avec Dustin Hoffman et s'est lié d'amitié avec Gene Hackman alors que tous trois étaient étudiants en art dramatique.

Après avoir travaillé sur diverses émissions de télévision, Robert Duvall a rapidement fait forte impression, comme dans son premier rôle au cinéma, celui du mystérieux reclus Boo Radley dans "Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur".

Robert Duvall a obtenu le rôle sur la suggestion du scénariste du film, Horton Foote, qui avait apprécié son travail dans une de ses pièces de théâtre.

Horton Foote a ensuite écrit "Tendre bonheur", un film de 1983 pour lequel Robert Duvall a remporté l'Oscar du meilleur acteur dans le rôle d'un chanteur country sur le déclin.

Son rôle le plus mémorable est peut-être celui du lieutenant-colonel Bill Kilgore, un personnage excentrique et obsédé par le surf, dans le film de Francis Ford Coppola sur le la guerre du Vietnam sorti en 1979, "Apocalypse Now".

SEPT NOMINATIONS AUX OSCARS

Ce rôle lui a valu l'une de ses sept nominations aux Oscars. Il a également décroché l'Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour "Le Parrain" de Francis Ford Coppola, où il incarnait Tom Hagen, conseiller de la famille mafieuse Corleone. Robert Duvall est apparu dans le deuxième volet du "Parrain", mais a refusé de jouer dans le troisième, en désaccord sur le salaire proposé.

Il a également été nominé aux Oscars pour "Le grand Santini", "Le Prédicateur", "Préjudice" et "Le juge" en 2014. Au total, il aura joué dans près de 100 films.

Il a aussi remporté un Emmy pour la mini-série télévisée "Broken Trail", joué aux côtés de John Wayne dans "True Grit" et été nommé aux Emmy pour la mini-série "Lonesome Dove". Il disait souvent que son interprétation dans celle-ci du sympathique shérif devenu cowboy, Gus McRae, était son rôle préféré.

"Je pense avoir incarné un personnage très précis qui représente quelque chose d'important dans l'histoire du mouvement western", a déclaré Robert Duvall lors d'une interview au New York Times. "Après cela, j'ai senti que je pouvais prendre ma retraite, que j'avais accompli quelque chose."

Robert Duvall a également réalisé ses propres films, notamment "Le prédicateur", pour lequel il a été nommé aux Oscars.

Au début des années 2000, il a réalisé et joué dans "Assassination Tango", un film qui lui a permis d'exprimer sa passion pour le tango et l'Argentine, où il a rencontré sa quatrième épouse, Luciana Pedraza.

Robert Duvall partageait son temps entre Los Angeles, l'Argentine et une ferme de 146 hectares (360 acres) en Virginie, où il avait transformé la grange en salle de danse de tango.

