L'accord sur l'Iran en toile de fond du sommet du G7 d'Evian, où Trump est attendu

* Sommet du G7 à Evian-les-Bains de lundi à mercredi

* Accord préliminaire entre les Etats-Unis et l'Iran

* L'Ukraine et déséquilibres économiques au menu des discussions

L'accord de paix préliminaire entre les Etats-Unis et l'Iran a été annoncé à la veille du début du sommet du G7 d'Evian-les-Bains (Haute-Savoie), où se réunissent à partir de ce lundi les dirigeants de pays parmi les plus riches de la planète.

Les prochaines étapes de ce dossier constitueront l'un des thèmes-phares de discussions des pays du G7 - Allemagne, Canada, États-Unis, France, Italie, Japon et Royaume-Uni, avec l'Union européenne - auxquels se joindront les dirigeants invités par la présidence française comme l'Indien Narendra Modi et l'Ukrainien Volodimir Zelensky.

Réunis dans les Alpes jusqu'à mercredi, ils évoqueront aussi la guerre en Ukraine, les déséquilibres économiques mondiaux et l'approvisionnement en minerais critiques dans un contexte de forte dépendance à l'égard de fournisseurs comme la Chine.

Le président américain Donald Trump est attendu dans l'après-midi en France, au lendemain de son 80e anniversaire célébré en grande pompe à la Maison blanche et marqué par l'annonce, sur son compte Truth Social, d'un accord avec l'Iran censé notamment permettre la réouverture du détroit d'Ormuz.

La présidence française n'a pas caché sa satisfaction de compter au nombre des participants l'imprévisible Donald Trump, qui avait prématurément quitté le dernier sommet du G7 au Canada.

A Evian, le locataire de la Maison blanche doit rencontrer son homologue français Emmanuel Macron en particulier, s'entretenir avec des dirigeants du Moyen-Orient et participer à une séance de travail avec Volodimir Zelensky.

La réunion de mardi sur l'Ukraine survient à un moment où les avancées russes en Ukraine marquent le pas et où Kyiv est à la recherche de financements pour poursuivre sa lutte. Volodimir Zelensky devra toutefois faire face aux réserves de Donald Trump, qui donne priorité au Moyen-Orient.

La France a invité à Evian les Émirats arabes unis, directement touchés par la guerre avec l'Iran, de même que le Qatar et l'Égypte, qui ont été au coeur des efforts de médiation.

MOMENT DIPLOMATIQUE POUR MACRON

Donald Trump sera accueilli lundi après-midi par le président français Emmanuel Macron, pour qui ce sommet constitue un moment diplomatique majeur à moins d'un an de la fin de son second mandat à la tête de la deuxième économie européenne.

Impopulaire sur la scène nationale où la bataille pour sa succession a commencé, le chef de l'Etat français garde de l'influence sur la scène mondiale et il a réussi à convaincre Donald Trump de conclure son séjour en France par un dîner au château de Versailles, mercredi.

La présidence française du G7 a mis au rang de priorité la lutte contre les déséquilibres macro-économiques mondiaux, préoccupation partagée avec les États-Unis qui président le G20 cette année et le G7 l'année prochaine.

"Certains produisent trop ou exportent trop. D'autres consomment trop et ne produisent pas assez. D'autres encore épargnent trop et ne produisent pas assez", souligne l'Elysée. "Il nous faut rééquilibrer tout cela parce que nous faisons le constat commun que ces déséquilibres sont dangereux."

La France a convié les dirigeants du Brésil, de l'Inde, du Kenya et de la Corée du Sud à Evian pour prendre part aux discussions.

A la veille de l'ouverture du sommet, des incidents ont éclaté dimanche à Genève, en Suisse, en marge de manifestations hostiles au G7.

(Reportage Gabriel Stargardter, avec Elizabeth Pineau, édité par Gilles Guillaume et Benoit Van Overstraeten)