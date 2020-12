L'absence remarquée d'Olivier Véran au Parlement

Olivier Véran boude les parlementaires, qui n'ont pas manqué de le faire remarquer. En novembre dernier, à l'Assemblée nationale, le ministre de la Santé avait fait part de sa colère à l'égard des députés de l'opposition qui avaient choisi de ne pas voter contre la prolongation de l'état d'urgence sanitaire. Visiblement bouleversé après une visite dans un service de réanimation, le ministre était sorti de ses gonds : « c'est ça, la réalité, Mesdames et Messieurs les Députés. Si vous ne voulez pas l'entendre, sortez d'ici ! C'est ça, la réalité dans nos hôpitaux, vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies dans ces hôpitaux ».

Depuis ce discours plein d'ardeur il y a plus d'un mois, les apparitions d'Olivier Véran au Parlement se sont faites plus rares, comme le constate BFMTV. Une absence qui n'est pas passée inaperçue dans les rangs des députés et sénateurs. À tel point que Gérard Larcher, président du Sénat, s'en est offusqué dans un courrier adressé au Premier ministre Jean Castex. Toujours selon la chaîne d'information télévisée, le Républicain a notamment tenu à rappeler dans cette lettre que les membres du gouvernement se doivent de répondre aux questions des parlementaires et d'être présents aux deux assemblés quand ils sont concernés par les débats, en ciblant donc Olivier Véran, mais aussi le ministre de l'Économie Bruno Le Maire (absent lors

