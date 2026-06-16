 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus
information fournie par So Foot 16/06/2026 à 23:17

Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire des Bleus

Il y a le chiffre : 58. Le symbole : meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France. La manière : une frappe de 25 mètres dans la lucarne du gardien champion d’Afrique.

Klose n’est plus qu’à deux buts

Kylian Mbappé est tout seul désormais, tout là-haut, au sommet du classement des buteurs des Bleus, juste devant Olivier Giroud (57 buts). Il inscrit, par la même occasion, son 14 e but en Coupe du monde en 17 matchs, à deux petits pions du recordman Miroslav Klose. Il dépasse Just Fontaine, égalise Gerd Müller et talonne d’un but Ronaldo le Brésilien, deuxième de ce classement.…

NB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank