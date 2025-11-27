Kylian Mbappé assume sa part de responsabilité dans la mauvaise passe du Real

Heureux, mais pas trop.

Auteur d’un magnifique quadruplé face à l’Olympiakos ce mercredi soir (3-4), Kylian Mbappé s’est exprimé au micro de Canal+. Sans surprise, l’international français, qui a porté son équipe, n’a pas caché sa joie : « On est contents de repartir avec la victoire. On sait que cela faisait trois matchs que l’on n’avait pas gagné, ce qui est une éternité pour une équipe comme le Real Madrid , donc on était contents de repartir avec les trois points, même si c’était un match avec beaucoup de suspense, de buts et d’engagements. » …

TM pour SOFOOT.com