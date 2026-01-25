Kylian Mbappé a dédié sa panenka à... Brahim Díaz

Drôle d’hommage. Ce samedi soir, le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse de Villarreal (0-2) grâce à un Kylian Mbappé deux fois buteur. Sur son penalty, inscrit dans le temps additionnel, le Français n’a rien trouvé de mieux à faire qu’une panenka, sous les yeux de son coéquipier Brahim Díaz, probablement encore traumatisé par son geste raté en finale de la CAN six jours plus tôt, et qui venait d’entrer en jeu au Madrigal. Au moment de la célébration, Kyks semble glisser à son coéquipier marocain, venu l’enlacer : « Pour toi ! Pour toi »

Surtout, en traversant la zone mixte – sans s’arrêter, évidemment – après la partie, le Ballon d’or 2026 a confirmé que le geste était bien « dédié » au pauvre Brahim : « C’était pour lui » .…

JB pour SOFOOT.com