Kyiv et Moscou s'accusent mutuellement de violer la trêve pascale

(Actualisé avec détails)

- La Russie et l'Ukraine s'accusaient mutuellement dimanche d'avoir violé l'accord de cessez-le-feu de 32 heures conclu à l'occasion de la Pâque orthodoxe, les deux parties faisant état d'attaques de drones et de frappes aériennes.

Le ministère russe de la Défense a dit avoir recensé 1.971 violations de la trêve dans la nuit, alors que l'état-major ukrainien a rapporté 479 bombardements et plus de 1.700 frappes de drones par les forces russes.

Des civils, dont un enfant, ont été blessés par une attaque ukrainienne de drone sur l'oblast russe de Koursk, a rapporté le ministère russe de la Défense, cité par des agences de presse russes.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Viatcheslav Gladkov, a fait état de deux personnes tuées dans des frappes ukrainiennes.

Les services d'urgence de l'Ukraine ont rapporté que deux civils avaient été blessés dimanche par une attaque de drone russe sur l'oblast de Kharkiv.

Reuters n'était pas en mesure de confirmer ces informations.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a qualifié dimanche la trêve temporaire de "geste humanitaire" de la part du président russe Vladimir Poutine, ajoutant que les troupes russes reprendraient les combats à la fin du cessez-le-feu.

"Poutine a ordonné à l'armée russe de rester en alerte en cas de provocations", a-t-il déclaré.

Le chef du Kremlin a annoncé le 9 avril un cessez-le-feu temporaire à l'occasion de la Pâque orthodoxe, qui doit prendre fin dimanche à minuit (21h00 GMT).

(Version française Zhifan Liu)