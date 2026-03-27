Kyiv est sur le point de conclure des accords de sécurité avec les pays du Golfe

par John Irish

L'Ukraine est sur le point de conclure plusieurs accords de sécurité — notamment avec les Émirats arabes unis et le Qatar — pour contrer les attaques iraniennes, a déclaré vendredi son ministre des Affaires étrangères, Andriy Sybiha.

Ce dernier a ajouté qu'il voyait des possibilités d'associer la Chine aux efforts de paix visant à mettre fin à la guerre avec la Russie, alors que les négociations sont au point mort.

"Compte tenu de la situation au Moyen-Orient, il est important de ne pas perdre l'attention mondiale sur le cas ukrainien, car tout est lié", a déclaré Andrii Sybiha à Reuters lors d'un entretien en marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G7 en France.

Alors que la guerre contre la Russie en est désormais à sa cinquième année, l'Ukraine espère renforcer le soutien dont elle bénéficie avec la possibilité que Washington restreigne ses livraisons d'armes en raison de son offensive en Iran.

NÉGOCIATIONS AVANCÉES AVEC ABOU DHABI ET DOHA

Alors que le président Volodimir Zelensky se trouve actuellement dans le Golfe, Andriy Sybiha a indiqué que des projets d'accords avaient été préparés avec plusieurs pays de la région concernant d'éventuelles contributions et une coopération mutuelle, notamment dans le domaine des technologies sans pilote.

"Nous espérons que ces documents seront conclus et finalisés lors de la visite dans certains pays", a-t-il déclaré.

Des discussions ont eu lieu avec l'Arabie saoudite le Koweït, la Jordanie et Oman, mais les négociations les plus avancées concernent les Émirats arabes unis et le Qatar, a précisé le ministre ukrainien.

"Car ce sont eux qui souffrent le plus des frappes iraniennes", a-t-il déclaré.

Andriy Sybiha a dit que les pays arabes du Golfe avaient utilisé plus de 800 missiles Patriot depuis le début de la guerre pour se défendre, et qu'ils souhaitaient tirer les leçons de l’expérience de l'Ukraine en matière de défense faces aux drones et missiles russes.

Il a déclaré que Kyiv essayait toujours de déterminer quelle aide la Russie fournissait à l'Iran, ajoutant penser qu'il s'agissait de renseignements et, probablement, de pièces de rechange et de drones.

Moscou tire notamment des drones Shahed de fabrication iranienne sur l'Ukraine.

L'ATTENTION SE TOURNE VERS LA CHINE

Andriy Sybiha, qui a rencontré le secrétaire d'État américain Marco Rubio lors du sommet du G7, a déclaré que le rôle de Washington dans la médiation des pourparlers de paix restait essentiel.

Il a déclaré qu'il était temps de tenter de donner un nouvel élan pour amener la Chine à jouer un rôle plus important dans les négociations, alors que celles-ci semblent au point mort.

"Nous saluerons tout effort de la part de nos collègues chinois pour mettre fin à cette guerre et parvenir à un cessez-le-feu ; ils ont probablement le potentiel d'influencer la Russie", a-t-il déclaré.

La Chine entretient des liens économiques et sécuritaires étroits avec la Russie et a refusé de se joindre aux sanctions internationales contre Moscou après son invasion à grande échelle de l'Ukraine.

Elle n'a pas montré de réelle volonté de s'impliquer directement dans les pourparlers de paix, mais reste le premier partenaire commercial de l'Ukraine.

Andriy Sybiha a déclaré qu'il avait été invité à se rendre en Chine.

"Nous travaillons par la voie diplomatique pour fixer la date", a-t-il déclaré, ajoutant qu'il espérait que cela se fasse dans les deux prochains mois.

Les gouvernements américain et européens ont exprimé à plusieurs reprises leur inquiétude face aux entreprises chinoises qui fournissent les fabricants d'armes russes, et ont imposé des sanctions à certaines d'entre elles.

Pékin nie fournir la moindre technologie militaire à la Russie.

(Reportage John Irish; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)