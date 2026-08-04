Kyiv diffuse la vidéo d'un drone russe pourchassant un civil

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a accusé mardi la Russie de crime de guerre après la diffusion d'une vidéo montrant un drone traquant et blessant un commerçant sur un marché de Kherson, dans le sud de l'Ukraine.

Les images, publiées par la police ukrainienne, montrent le drone pourchassant sa victime autour de sa camionnette lui servant d'échoppe et explosant alors que l'homme plonge derrière le véhicule pour se mettre à l'abri.

Dans un communiqué, la police a déclaré que l'individu, âgé d'une cinquantaine d'années, avait survécu, en état de choc et blessé par des éclats de munition.

Reuters a pu vérifier la localisation de l'incident, survenu tôt mardi matin selon les autorités de Kyiv.

Dans un message sur Telegram, le chef de la diplomatie Andrii Sybiha a dénoncé une attaque "barbare", exhortant la communauté internationale à condamner ce qu'il a décrit comme une tactique d'intimidation délibérée de la Russie.

"Ils [les Russes] savent très bien ce qu'ils font. Le sadique qui contrôlait ce drone savait très bien qu'il visait un civil", a-t-il dit. "Des milliers de crimes similaires sont impunis."

La mission de surveillance des droits de l'Homme en Ukraine, qui dépend des Nations unies, a dit en juillet avoir recensé 1.396 morts et 7.978 blessés parmi la population civile ukrainienne au cours des six premiers mois de 2026, soit une hausse de 37% par rapport à la même période de 2025 et près de deux fois plus que pendant les six premiers mois de 2024.

Cette augmentation est principalement due à l'intensification des attaques russes de missiles et drones à longue portée visant des centres urbains bien au-delà des lignes de front, a-t-elle dit.

L'Ukraine cible également le territoire russe avec des projectiles à longue portée dont certains provoquent des pertes civiles, selon les autorités russes.

Moscou a accusé lundi l'Ukraine d'avoir commis un acte terroriste après la mort de sept personnes dont trois enfants lors de l'explosion d'un drone sur une plage de Guelendjik, station balnéaire sur la mer Noire.

Moscou et Kyiv nient cibler des civils dans la guerre déclenchée par l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

(Rédigé par Aleksandar Vasovic, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)