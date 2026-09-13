Kyiv a attaqué des camions de diesel et mis en danger Zaporijjia, selon le chef du nucléaire russe

Le directeur de la société d'État russe chargée de l'énergie nucléaire a accusé dimanche l'Ukraine d'avoir attaqué des camions transportant du diesel, tuant deux militaires russes et compromettant délibérément la sécurité de la centrale nucléaire de Zaporijjia, en Ukraine, contrôlée par la Russie.

Alexeï Likhachev a déclaré que l'attaque avait eu lieu vendredi et avait également fait des blessés parmi d'autres soldats russes.

La centrale de Zaporijjia, la plus grande d'Europe avec ses six réacteurs, a été prise par les forces russes au cours des premières semaines de la guerre en Ukraine, qui a éclaté en février 2022. Chaque camp accuse régulièrement l'autre de mener des actions mettant en danger la sécurité du site et augmentant le risque d'accident nucléaire.

Alexeï Likhachev a publié un communiqué indiquant que les forces ukrainiennes avaient lancé vendredi "une série de frappes combinées" contre des camions-citernes approvisionnant la centrale en diesel.

"Les frappes ont touché très près du périmètre du site de la centrale", a-t-il déclaré.

"Deux militaires ont été tués et un grand nombre de soldats russes ont été blessés, dont certains gravement. Ils participaient tous à cette mission purement civile."

Le carburant revêt une importance cruciale pour la centrale de Zaporijjia, car les générateurs diesel fournissent l'électricité nécessaire au refroidissement du combustible nucléaire dans les réacteurs lorsque les deux connexions électriques externes de la centrale sont hors service. Elles l'ont été pendant près de trois semaines en août et en septembre.

L'Ukraine exige que la Russie se retire de la centrale et en restitue l'exploitation à Kyiv, une demande rejetée par Moscou. Les réacteurs de la centrale sont à l'arrêt depuis 2022.

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), organisation internationale sous l'égide de l'Onu, a déployé une équipe d'observateurs présente en permanence sur le site de Zaporijjia, ainsi que dans les trois autres centrales ukrainiennes en activité.

L'agence a joué à plusieurs reprises le rôle d'intermédiaire en cas de différends et a contribué le mois dernier à la mise en place d'un cessez-le-feu local afin de permettre la réalisation de réparations et le rétablissement des liaisons électriques externes.

(Rédigé par Felix Light, version française Benjamin Mallet)