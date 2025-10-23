Kuehne+Nagel lance un programme d'économies face à la pression sur le fret maritime

Le groupe suisse Kuehne+Nagel INT a annoncé jeudi un programme d'économies et a encore abaissé son objectif de bénéfice opérationnel dans un contexte difficile pour les transports face aux droits de douane, en particulier dans le fret maritime.

( Belga / LUC CLAESSEN )

Le groupe, actif dans les services pour le transport maritime et aérien ainsi que dans le transport routier, entend réduire ses coûts de 200 millions de franc suisses (216 million d'euros) par an dans un contexte de "surcapacités" dans le fret maritime, indique-t-il dans un communiqué lors de la publication de ses résultats sur neuf mois.

"Avec ce programme de réduction des coûts à l'échelle du groupe, nous sommes en train d'entrer en action pour protéger notre base de coûts", a déclaré Stefan Paul, son directeur général, cité dans le communiqué. Il évoque "des facteurs externes difficiles" qui "nous forcent" à "améliorer notre effcicacité".

Dans une présentation pour les analystes, Kuehne+Nagel précise viser "au moins 110 millions de francs" d'économies au niveau des frais de personnel.

Le groupe a aussi réduit son objectif de bénéfice opérationnel pour 2025 à 1,3 milliard de francs (contre 1,45 à 1,65 milliard visé auparavant) au vu du climat d'incertitudes et de l'impact des tensions commerciales pour le quatrième trimestre. Il l'avait déjà réduit en juillet, invoquant alors les effets négatifs de change, qui pèsent en particulier sur ses activités dans le fret maritime, facturées en dollars.

Sur neuf mois, son bénéfice net a diminué de 16,8% par rapport à la même période un an plus tôt, à 761 millions de francs tandis que son chiffre d'affaires a progressé de 2,7%, à 18,5 milliards de francs.

Au troisième trimestre seul, son chiffre d'affaires s'est toutefois contracté de 6,8% à 6 milliards de francs, plombé par le transport maritime, avec des ventes en baisse de 11% hors effets de change et de 15% une fois converties en francs suisses.

Dans le communiqué, le groupe évoque un "fort déclin" dans les volumes transportés vers les Etats-Unis depuis les annonces de début avril surnommées le “Liberation Day” par le président américain Donald Trump.

Hors effets de change, ses ventes ont stagné dans le transport aérien durant le troisième trimestre et progressé de 6% le transport routier et de 5% dans les contrats de logistique.