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Krishnan, conseiller IA à la Maison blanche, quitte ses fonctions
information fournie par Reuters 06/06/2026 à 19:41

Sriram Krishnan, conseiller à la Maison blanche en matière de politiques relatives à l'intelligence artificielle (IA), a annoncé samedi qu'il quitterait ses fonctions à la fin du mois de juin.

"Ce parcours a été le privilège d'une vie", a-t-il écrit sur X, sans préciser les raisons de son départ.

Sriram Krishnan a participé aux efforts de l'administration Trump visant à créer un cadre national pour réglementer les développements de l'IA, lesquels ont suscité à Washington de nouvelles craintes en matière de sécurité.

Mythos, le système d'Anthropic, aurait par exemple démontré sa capacité à mettre en évidence des failles de cybersécurité dans des systèmes informatiques, notamment au sein de banques.

La Maison blanche a publié mardi un décret ordonnant aux agences fédérales de demander aux principaux développeurs d'IA de soumettre volontairement leurs modèles les plus performants à des tests de cybersécurité menés par le gouvernement avant de les mettre à la disposition du public.

(Rédigé par Anusha Shah à Bangalore et Jason Lange à Washington, version française Benjamin Mallet)

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