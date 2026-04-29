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KPMG se retire du marché de l'audit fédéral américain après avoir perdu un contrat avec le Pentagone, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 29/04/2026 à 06:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport et du contexte)

Le cabinet KPMG, l'un des « Big Four », met fin à ses activités d'audit pour le gouvernement fédéral et va redéployer plus de 450 employés aux États-Unis après avoir perdu un contrat de 60 millions de dollars par an avec le Pentagone, a rapporté mercredi le Financial Times, citant des sources.

KPMG auditait l'armée américaine depuis près d'une décennie; toutefois, le département de la Défense prévoit désormais de faire appel à un nouveau cabinet d'audit pour superviser une plus grande partie des comptes de l'armée, selon le rapport. Cette décision intervient alors que les critiques bipartites s'intensifient concernant les problèmes de responsabilité financière du Pentagone, après que celui-ci a échoué l'année dernière à l'audit annuel , pour la huitième année consécutive.

Le Pentagone a désormais décidé de réorganiser son reporting financier, en réduisant de deux tiers le nombre d’audits distincts et disparates.

L'armée américaine était le plus gros client de la division d'audit fédéral de KPMG, indique le rapport du FT, ajoutant que le cabinet est également en train de mettre fin à ses contrats avec d'autres branches du gouvernement.

Certains membres du personnel ont déjà été affectés à d'autres fonctions, tandis que d'autres changeront de poste d'ici la fin du dernier contrat fédéral en 2030, précise l'article.

KPMG n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Le premier audit du Pentagone a été réalisé en 2018 et s'est soldé par un échec systématique, reflétant des problèmes persistants au niveau des systèmes et de la comptabilité au sein de sa vaste bureaucratie. Les législateurs ont fixé à 2028 la date butoir à laquelle le département devra passer un audit indépendant.

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