KPMG prévoit de supprimer des emplois dans sa division d'audit au Royaume-Uni

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(Une refonte et une réécriture)

L'unité britannique de KPMG a déclaré samedi qu'elle prévoyait de réduire le personnel de sa division d'audit, à la suite d'un rapport de Bloomberg News selon lequel la société s'attend à ce que jusqu'à 440 personnes quittent l'entreprise si une proposition de consultation sur les licenciements va de l'avant.

"Dans notre activité d'audit, nous nous attendons à un schéma régulier d'attrition naturelle. Mais les conditions actuelles du marché signifient que les taux d'attrition sont très bas dans certaines parties de notre population d'audit, c'est pourquoi nous proposons de redimensionner ces secteurs", a déclaré un porte-parole de KPMG UK dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

Le communiqué ne précise pas le nombre de suppressions d'emplois probables.

Les suppressions proposées visent principalement les assistants managers qui sont des comptables qualifiés, représentant environ 6 % des 7 100 employés de la division, a déclaré Bloomberg, qui a cité des personnes familières avec le sujet.