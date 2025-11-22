Koffi Kouao : « Tout le monde nous donnait pour morts »

En Ligue 2 ou en Ligue 1, dans la défaite comme dans la victoire, Koffi Kouao trace sa route dans le couloir droit du FC Metz. Sans compter ses efforts et sans se départir de son immense sourire. En bref, l’homme qu’il fallait pour raconter comment les Grenats ont réussi à retrouver le smile après leur début de saison chaotique.

Trois victoires lors des trois derniers matchs, comme l’Atlético, Villarreal, Hoffenheim et l’Inter. Ça y est, Metz joue l’Europe ?

On est revenu de très loin, avec beaucoup d’humilité et beaucoup de travail, donc dire qu’on joue l’Europe, ça serait manquer de respect à nous-mêmes. Il ne faut pas se cacher, on joue le maintien. Après, à nous de continuer ce qu’on fait depuis trois matchs et de garder cette confiance pour rester sur notre lancée.…

Propos recueillis par Mathieu Rollinger pour SOFOOT.com