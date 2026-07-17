Koch et l'OCP marocain s'accordent pour augmenter leur production conjointe d'engrais

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Le producteur marocain de phosphates et d'engrais OCP a annoncé vendredi avoir signé un accord avec la société américaine Koch Ag & Energy Solutions en vue de créer une deuxième coentreprise, ce qui portera leur capacité de production combinée d'engrais à base de phosphate à environ 2,5 millions de tonnes métriques par an.

Aux termes de cet accord, Koch acquerra 50 % de Jorf Fertilizers Company I, a précisé l’OCP dans un communiqué sans toutefois dévoiler de détails sur le montant de la transaction.

JFC I dispose d'une capacité de production annuelle pouvant atteindre 1,2 million de tonnes métriques d'engrais à base de phosphate.

En 2022, Koch avait acquis une participation de 50 % dans Jorf Fertilizers Company III, filiale d’OCP (JFC III), rebaptisée par la suite Kofert.

“La récente décision de l’administration américaine de suspendre temporairement les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains offre une opportunité supplémentaire à cette coentreprise de fournir aux agriculteurs et aux clients américains des solutions de nutrition végétale à base de phosphate, essentielles à la santé des sols et au rendement des cultures”, a déclaré l’OCP.

OCP, premier producteur mondial d’engrais phosphatés, a porté sa capacité de production de 3 millions de tonnes métriques en 2008 à 16 millions de tonnes métriques en 2025.