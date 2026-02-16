Décès à 91 ans du fondateur du fabricant taïwanais de vélos Giant

King Liu, fondateur du fabricant taïwanais de vélos Giant, photographié à Taïwan lors d'une interview à l'AFP le 23 février 2016, est mort le 16 février 2026 ( AFP / SAM YEH )

King Liu, fondateur du fabricant taïwanais de vélos Giant et "missionnaire" autoproclamé de la culture du cyclisme, est décédé lundi à l'âge de 91 ans, a annoncé la compagnie.

Liu a créé Giant en 1972 dans sa ville natale de Taichung, dans le centre de Taïwan, fabriquant des vélos pour des marques étrangères avant que la société ne lance sa propre marque en 1981.

Giant est aujourd'hui l'un des plus grands fabricants de vélos au monde, avec un chiffre d'affaires annuel de plus de deux milliards de dollars et des millions de vélos vendus chaque année.

M. Liu "s'est éteint paisiblement" tôt lundi matin, a annoncé Giant Group dans un communiqué.

"Tout au long de sa vie, M. Liu s'est consacré au vélo, convaincu qu'il ne s'agissait pas seulement d'une activité commerciale, mais d'un mode de vie significatif", a ajouté la même source.

Né dans une famille aisée le 2 juillet 1934, Liu a brièvement travaillé dans l'entreprise commerciale et agroalimentaire de son père, mais il a rapidement eu envie de se lancer seul. Il s'est essayé à divers secteurs d'activité, notamment le transport routier de marchandises, l'importation d'aliments pour poissons et même l'élevage d'anguilles.

Son incursion dans le monde du cyclisme est venue d'une suggestion d'un ami lors d'une séance de brainstorming visant à conquérir le marché américain.

Pour mieux comprendre le produit, Liu s'est rendu au travail à vélo pendant les premières années de Giant, mais cette habitude a été abandonnée à mesure que l'entreprise grandissait.

Giant a créé sa propre marque de vélos en 1981, à une époque où le label "Made in Taiwan" était synonyme de produits bon marché et de mauvaise qualité, et où le cyclisme était encore considéré localement comme un moyen de transport pour les pauvres.

Au fil des ans, l'entreprise s'est orientée vers la production haut de gamme et promeut le cyclisme comme un sport de loisir, avec tous les accessoires qui vont avec.

- Un "missionnaire" du vélo -

Dans une interview accordée à l'AFP en 2016, M. Liu a déclaré s'être sérieusement mis au cyclisme à l'âge de 73 ans, après des années sans avoir enfourché de vélo.

"J'étais un vieil homme qui envisageait de prendre sa retraite, mais curieusement, j'ai plutôt découvert une nouvelle facette de moi-même", avait confié M. Liu à propos de sa première grande randonnée, plus de 900 kilomètres autour du littoral accidenté de l'île.

"Cela a renforcé ma confiance en moi, ma santé, et je suis devenu plus disposé à apprendre de nouvelles choses, à relever de nouveaux défis", avait-il ajouté.

King Liu avait affirmé qu'il se considérait comme un "missionnaire" en répandant la culture du vélo.

Plusieurs membres de la famille de Liu, y compris ses enfants, ont occupé des postes de direction chez Giant. Sa fille aînée, Liu Li-chu, avait un jour déclaré au journal China Times que travailler avec lui était "douloureux".

Liu a décrit YouBikes, le système public de vélos en libre-service lancé par Giant à Taïwan en 2009, comme "le travail le plus significatif de (sa) vie", selon un ancien article de l'agence de presse Central News Agency.