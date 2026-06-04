 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Kim Jong-un appelle à une expansion "exponentielle" du programme nucléaire nord-coréen - KCNA
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 11:34

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à une expansion "exponentielle" de l'arsenal nucléaire du pays lors d'une visite dans une usine de production de matières nucléaires récemment mise en service, a annoncé jeudi l'agence de presse officielle KCNA.

Kim Jong-un a déclaré que la capacité de production de matières nucléaires de qualité militaire avait plus que doublé au cours des cinq dernières années et a ordonné d'augmenter encore la production afin d'atteindre les objectifs stratégiques à long terme.

Au cours de cette visite, il a été informé des nouveaux procédés de production intégrant des technologies plus avancées et a examiné les objectifs de production actuels ainsi que les projets futurs, a rapporté la KCNA.

Des photographies publiées par les médias d'État montrent Kim Jong-un marchant entre des rangées d'équipements cylindriques à l'intérieur de l'installation, ce qui, selon certains analystes, pourrait indiquer que le site se trouve dans le principal complexe nucléaire du pays, à Yongbyon.

Kim Jong-un a déclaré que cette expansion était nécessaire compte tenu de ce qu'il a qualifié d'aggravation des menaces pour la sécurité et de confrontation à long terme avec "les ennemis les plus féroces", et a réaffirmé la politique du pays visant à renforcer sa dissuasion nucléaire.

L'installation nucléaire dévoilée jeudi par la Corée du Nord était un site d'enrichissement d'uranium, a déclaré un responsable de l'état-major interarmées sud-coréen lors d'un point presse à Séoul.

Selon les estimations internationales, la Corée du Nord posséderait environ 50 ogives nucléaires, bien qu’elle n’ait jamais divulgué la taille de son arsenal.

(Rédigé par Kyu-seok Shim; avec la contribution de Heejin Kim et Brenda Goh; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 11:51

    Un AVC fatal est le seul avenir que l on souhaite à ce S.OB

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank