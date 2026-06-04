Kim Jong-un appelle à une expansion "exponentielle" du programme nucléaire nord-coréen - KCNA

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a appelé à une expansion "exponentielle" de l'arsenal nucléaire du pays lors d'une visite dans une usine de production de matières nucléaires récemment mise en service, a annoncé jeudi l'agence de presse officielle KCNA.

Kim Jong-un a déclaré que la capacité de production de matières nucléaires de qualité militaire avait plus que doublé au cours des cinq dernières années et a ordonné d'augmenter encore la production afin d'atteindre les objectifs stratégiques à long terme.

Au cours de cette visite, il a été informé des nouveaux procédés de production intégrant des technologies plus avancées et a examiné les objectifs de production actuels ainsi que les projets futurs, a rapporté la KCNA.

Des photographies publiées par les médias d'État montrent Kim Jong-un marchant entre des rangées d'équipements cylindriques à l'intérieur de l'installation, ce qui, selon certains analystes, pourrait indiquer que le site se trouve dans le principal complexe nucléaire du pays, à Yongbyon.

Kim Jong-un a déclaré que cette expansion était nécessaire compte tenu de ce qu'il a qualifié d'aggravation des menaces pour la sécurité et de confrontation à long terme avec "les ennemis les plus féroces", et a réaffirmé la politique du pays visant à renforcer sa dissuasion nucléaire.

L'installation nucléaire dévoilée jeudi par la Corée du Nord était un site d'enrichissement d'uranium, a déclaré un responsable de l'état-major interarmées sud-coréen lors d'un point presse à Séoul.

Selon les estimations internationales, la Corée du Nord posséderait environ 50 ogives nucléaires, bien qu’elle n’ait jamais divulgué la taille de son arsenal.

(Rédigé par Kyu-seok Shim; avec la contribution de Heejin Kim et Brenda Goh; version française Matthieu Huchet, édité par Benoit Van Overstraeten)