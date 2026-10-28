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Kevin Warsh participera à l'audition du groupe de travail de la Fed sur l'emploi et la productivité afin d'affiner ses points de vue
information fournie par Reuters 28/10/2026 à 20:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré qu'il prévoyait d'assister, le 16 novembre, à une audition sur le terrain organisée par le groupe de travail sur la productivité et l'emploi de la banque centrale dans la région de la baie de San Francisco, afin de recueillir les points de vue d'un large éventail de personnes sur des questions liées à la technologie et à la productivité, ainsi que sur leur impact sur la politique monétaire.

Lors d’une conférence de presse organisée après la décision de la Fed de maintenir ses taux inchangés, Warsh a expliqué que cette réunion permettrait d’examiner les implications de l’intelligence artificielle sur la productivité économique à court, moyen et long terme.

“S'agit-il d'un miracle de productivité qui va se produire, ou cela se fera-t-il progressivement? Je sais que, pour ma part, je suis très désireux d'affiner mon propre point de vue sur cette question”, a déclaré Warsh.

“Cela va-t-il nous compliquer ou nous faciliter la tâche pour atteindre la stabilité des prix au cours des prochaines années? Quelles sont les implications pour l’emploi, à moyen et long terme, mais aussi à court terme? Nous allons donc aborder ces questions, en grande partie dans le cadre d’un débat public, le 16 novembre”, a-t-il ajouté.

Banques centrales
Kevin Warsh
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