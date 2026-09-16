Kevin Warsh, de la Fed, estime qu'il est difficile d'évaluer l'état des conditions financières

par Michael S. Derby

Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi qu'il n'était pas facile d'évaluer le degré de resserrement de la politique monétaire.

“J'ai eu du mal à qualifier les conditions financières de restrictives” et “d'après ce que j'ai entendu autour de la table… mes collègues avaient eux aussi du mal à les décrire ainsi”, a déclaré Kevin Warsh lors d'une conférence de presse à l'issue de la réunion de la Fed. Mais il a ajouté, au sujet de la hausse des taux décidée mercredi: “Nous avons réduit quelque peu notre politique accommodante, afin que les conditions financières et de crédit soient plus conformes à nos objectifs ultimes.”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))