Kevin Warsh affirme que les marchés seront informés bien à l'avance de toute modification du bilan de la Fed

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré que tout changement dans les politiques relatives au bilan de la banque centrale américaine ferait l'objet d'une annonce préalable, d'explications et d'un débat, et que les marchés financiers en seraient informés bien à l'avance.

Lors d’une audition devant la commission des services financiers de la Chambre des représentants des États-Unis, Warsh a indiqué que son point de vue sur la taille du bilan de la Fed était bien connu, mais qu’il ne souhaitait pas préjuger des décisions que prendra le nouveau groupe de travail de la Fed chargé du bilan. Il a précisé que le bilan de la Fed faisait partie intégrante de la politique monétaire et qu’il souhaitait que la Fed reste à l’écart de la politique budgétaire.

“Je tiens à vous assurer que s’il devait y avoir un changement de politique en matière de bilan, nous le présenterions au préalable, l’expliquerions et en débatterions, et aucun changement de politique en la matière n’interviendrait sans un préavis suffisant adressé à des instances telles que cette commission et, plus largement, au marché financier”, a déclaré Warsh.