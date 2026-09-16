Kevin Warsh affirme que l'économie américaine s'est renforcée et que l'inflation est le problème

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Le président de la Réserve fédérale, Kevin Warsh, a déclaré mercredi que l’économie américaine s’était renforcée depuis la dernière réunion des responsables de la Fed en juin, le marché du travail fonctionnant pratiquement à plein emploi, tandis que les tendances en matière d’inflation n’ont guère montré d’amélioration.

“Même au cours des dernières semaines, je pense que nous disposons désormais de données, au sens large, qui indiquent que l'économie s'est bel et bien raffermie,” a déclaré Kevin Warsh lors d'une conférence de presse à l'issue de la hausse des taux décidée par la Fed. “La croissance sous-jacente est plus forte. L'inflation est le problème. La stabilité des prix est restée un problème depuis plus de cinq ans et demi.”