Kevin Keegan est mort

Le football anglais est en deuil. À 75 ans, le double Ballon d’or Kevin Keegan (1978 et 1979), l’un des meilleurs attaquants anglais de l’histoire, est décédé ce lundi . L’ancien joueur de Newcastle souffrait d’un cancer du pancréas stade 4, annoncé publiquement il y a plus d’un mois.

Dans un communiqué cité par Sky Sports, sa famille lui a rendu un premier hommage : « C’est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de Kevin Keegan à l’âge de 75 ans. L’ancien joueur et sélectionneur de l’équipe d’Angleterre luttait contre le cancer et était entouré de sa femme et de ses filles dans ses derniers instants. Kevin, double lauréat du Ballon d’or, était un époux, un père et un grand-père très aimé. La famille tient à remercier l’incroyable équipe médicale de Kevin pour son soutien indéfectible. » …

EM pour SOFOOT.com