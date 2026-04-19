Kérosène: la France prête à libérer des stocks stratégiques en cas de "problèmes de volume"

Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie, à Paris le 15 avril 2026. ( AFP / Ludovic MARIN )

La France ne constate pas actuellement de "difficulté" pour l'approvisionnement en kérosène des compagnies aériennes mais pourrait libérer une partie de ses stocks stratégiques en cas de "problèmes de volume", a indiqué dimanche la porte-parole du gouvernement.

"Il n'y a aucune pénurie à l'heure où on se parle" pour les carburants routiers, a assuré sur BFMTV Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre déléguée à l'Energie.

Interrogée sur le kérosène, elle a estimé qu'il y avait "davantage de tension" même si "à l'heure où on se parle, il n'y a pas de difficulté".

"Je rappelle que la France a des stocks stratégiques, environ une centaine de jours de disponibilité de carburant que nous pourrions être amenés à libérer si on avait des problèmes de volume", a-t-elle ajouté.

"Et d'ailleurs, ces stocks stratégiques sont initialement là pour pallier à des problèmes de volume et non pas à des problèmes de prix", a observé Maud Bregeon.

L'Asie surtout, l'Europe dans une moindre mesure, sont très dépendantes du pétrole et des raffineries du Moyen-Orient pour leur approvisionnement. L'Europe importe habituellement la moitié de son kérosène depuis les pays du Golfe.

Or depuis le début de la guerre entre les Etats-Unis et l'Iran, fin février, le stratégique détroit d'Ormuz, par lequel transite en temps normal près de 20% de la production mondiale d'hydrocarbures, est bloqué par Téhéran.

A Bruxelles, le commissaire européen Dan Jorgensen a estimé que l'UE "s'approchait très rapidement" d'une potentielle crise d'approvisionnement, avec le risque d'un été marqué par "des billets d'avion plus chers et des annulations".

L'organisation professionnelle mondiale des compagnies aériennes, l'Iata, a appelé vendredi les différentes autorités de régulation à se coordonner et à être transparentes au cas où un "rationnement" du kérosène se révélerait nécessaire, particulièrement en Europe.