Kenya-Au moins 16 morts dans l'incendie d'une école, dit le gouvernement

par Thomas Mukoya

Un incendie s'est déclaré dans la nuit dans un dortoir d'une école de filles située dans une ville de la vallée du Rift, au Kenya, faisant 16 victimes parmi les élèves, a annoncé jeudi le gouvernement.

L'incendie, dont la cause n'a pas encore été déterminée, s'est déclaré peu après minuit à l'Utumishi Girls' Academy Senior School de Gilgil, dans le centre-ouest du Kenya, et a fait rage pendant plus de deux heures, a déclaré aux journalistes le ministre de l'Éducation, Julius Migos.

Il a précisé que 79 autres élèves avaient été blessées, mais que 71 d'entre elles avaient déjà pu quitter l'hôpital.

Des images diffusées par la télévision kenyane montraient des vitres brisées et des murs noircis par la fumée, tandis que des familles se rassemblaient devant les grilles de l'école pour avoir des nouvelles de leurs proches disparus.

"L'enquête est en cours, mais la cause de l'incendie (...) n'a pas encore été identifiée", a déclaré le ministre de l'Education.

"Le feu a pris dans la partie supérieure d'un dôme et s’est propagé partout en très peu de temps", a déclaré Eunice Mureithi, dont la fille a échappé à l’incendie, à la chaîne de télévision NTV, en faisant référence à une partie de la structure de l’école. "Une partie du dôme avait été barricadée d'un côté et, de l'autre côté, les élèves ne pouvaient pas sortir, mais beaucoup d'entre eux ont réussi à s'échapper."

Les incendies sont fréquents dans les écoles kenyanes, avec plus de 100 cas recensés en 2024, selon le gouvernement. Des chercheurs ont constaté que de nombreux incendies sont allumés par des élèves protestant contre une discipline trop sévère et des conditions de vie difficiles.

Lors du pire incendie scolaire de ces dernières années, 67 élèves avaient trouvé la mort en 2001 au lycée Kyanguli, près de Nairobi, un incident que les autorités ont attribué à un incendie criminel.

(George Obulutsa et Vincent Mumo Nzilani; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)