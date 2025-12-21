Keir Starmer et Donald Trump discutent au téléphone des efforts de paix en Ukraine

Keir Starmer a discuté des efforts pour atteindre une "fin juste et durable" à la guerre en Ukraine dimanche lors d'un appel téléphonique avec le président américain Donald Trump, ont fait savoir les services du Premier ministre britannique.

"Les deux dirigeants ont commencé par réfléchir sur la guerre en Ukraine", a déclaré le bureau de Keir Starmer, ajoutant avoir discuté du travail de la "Coalition des volontaires", alliance des pays ayant apporté leur soutien à l'Ukraine.

"Le Premier ministre a fait le point sur le travail de la Coalition des volontaires pour soutenir un accord de paix et assurer une fin juste et durable pour mettre fin aux hostilités."

Les négociateurs américains ont rencontré une délégation russe samedi en Floride pour parvenir à un accord de paix.

Vendredi, les dirigeants européens s'étaient entretenus avec leurs homologues ukrainiens dans l'espoir de mettre fin à la guerre en Ukraine, entamée en février 2022.

(Reportage d'Ananya Palyekar à Bengaluru et d'Alistair Smout à Londres; version française Zhifan Liu)